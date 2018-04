Brief van de dag: een nieuwe missie in Afghanistan heeft helemaal niets te maken met strategie of veiligheidsbeleid

Bijleveld en Blok bewijzen de Nederlandse samenleving en de krijgsmacht een dienst door niet klakkeloos voort te dwalen op een dood spoor dat in stand wordt gehouden door gebrek aan visie en politieke moed

Het kabinet overweegt momenteel wederom een nieuwe missie naar Afghanistan te sturen, maar wil voorkomen dat Afghanistan wordt gezien als een 'gebed zonder einde'. Maar dat is het zeker: Een gebed van bijna zeventien jaar. Defensiespecialist Rob de Wijk typeert de missie als een bondgenootschappelijke plicht, met andere woorden als een politieke plicht. Deze 'plicht' ¿ die verder geen enkel militair doel dient ¿ mag niet de reden zijn om wederom Nederlandse militairen bloot te stellen aan grote risico's. De oorlog in Afghanistan die inmiddels in zijn zeventiende jaar is, is een verloren oorlog die niets meer oplevert dan collateral damage en politieke schade.



Het probleem is dat politici en generaals het makkelijker vinden een falend beleid voort te zetten dan toe te geven dat er is gefaald. Een nieuwe missie is gemakzuchtig, ook om dit voor te stellen als een bondgenootschappelijke plicht. Daar mogen Nederlandse militairen niet wederom het slachtoffer van worden. Het is de verantwoordelijkheid van de ministers Blok en Bijleveld zich in het belang van de Nederlandse samenleving, de krijgsmacht en het NAVO-bondgenootschap te verzetten tegen dit nieuwste initiatief.