Breng eis voor de universiteit omhoog naar een zeven

Brief van de dag: met opwaartse mobiliteit is het ook bij ons droevig gesteld

Een Nederlandse Harvard komt er niet, het past gewoon niet in de poldercontext. En dat is maar goed ook, beschrijft Marleen Stam-Gibbs (O&D, 9 augustus). Als ervaringsdeskundige ziet zij in de VS wegen afgesneden voor leerlingen die te laat inzien dat je vooral moet doen wat de school verwacht. Fijn, een systeem waarbij het op je 17de al te laat is, verzucht zij.



Ik bestrijd dat niet, integendeel. Maar Nederland is voor Marleen kennelijk inmiddels ver weg. Hoe is het bij ons? Dramatischer. Een 13-jarige die het belang van huiswerk niet inziet, mag naar het havo. Geen topuniversiteit meer, ook geen middelmatige. 11-jarige superslimme, creatieve adhd'ers komen vaker niet dan wel op het vwo.



Selectieve elite-universiteiten snijden wegen af. Maar dat geldt, eerder en in sterkere mate, ook voor ons selectieve schoolsysteem. Met opwaartse mobiliteit is het ook bij ons droevig gesteld. In Amerika kan een krantenjongen tenminste nog miljonair worden.



Hij is helaas geen uitzondering, de vwo-leerling die met zesjes genoegen neemt. Sylvia Witteman kan het plastisch beschrijven, ik ken ze uit jarenlange ervaring. Lui zijn ze niet, maar waarom zou je naar zevens streven? Er zijn andere dingen die aandacht vragen. Als een volgend kabinet daar iets aan wil doen, is er een goedkopere oplossing dan een Nederlandse Harvard: integreer havo en vwo, tot en met het examen; de onderwijsprogramma's zijn al vrijwel gelijk. Stel een simpele eis. Om te slagen zijn zesjes voldoende, voor de universiteit moet je zevens halen. De havo-leerling weet dat met extra inspanning de weg naar de universiteit open kan gaan. De vwo-leerling die op het minimum mikt, vindt ineens dat een weg is afgesloten. Loon naar werken, dat stimuleert.



Ameling Algra, Almere, was ruim veertig jaar werkzaam in het voortgezet onderwijs, als docent wiskunde, schoolleider en bij het College voor toetsen en examens.