Boodschap van vrijheid onherkenbaar veranderd na 5 keer doorgeven

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei organiseert ook dit jaar weer enkele activiteiten in het kader van het thema 'Geef vrijheid door'. Vandaag is de boodschap van vrijheid in een door het comité samengesteld gezelschap van bekende en onbekende Nederlanders fluisterend van persoon op persoon overgebracht.



'Vrijheid is geen recht, het is een plicht', fluisterde Nasrdin Dchar (39), de eerste schakel in de kring, in het oor van Joop Schafferts (71). Schafferts knikte, glimlachte en boog zich naar zijn buurvrouw, de jonge Trinh Nguyen (14). 'Blijheid is geen wet, het is een gesticht', lispelde Schafferts.



Nguyen, die een half jaar geleden naar Nederland kwam, was helaas de taal nog niet zo machtig en staarde even in het luchtledige. Ze vouwde haar handen voor haar mond, stond op haar tenen en zei tegen Howard Komproe (46): 'Vleiend is het best, maar geen gezicht.'



Komproe luisterde beleefd en glimlachte, voor hij zijn gezicht weer in een respectvolle plooi hield.



O, vleiend, ze bedoelt natuurlijk: zwijgend, dacht Komproe bij zichzelf. 'Zwijgend keek men weg, en verzaakte men de plicht', zei hij zachtjes tegen een Kevin (9) die een kleurplaatwedstrijd had gewonnen. 'Krijgen is het best, en te gek, uh, discolicht', tetterde de knul onnodig hard in het oor van de locoburgemeester van Amsterdam, Eric van der Burg. Met een waardige knik nam hij de boodschap in ontvangst en liep terug naar het spreekgestoelte op het podium.



'Dames en heren, fijn dat u bent gekomen om met ons de Vrijheid door te geven. De boodschap van vrijheid is: Het leven is een plicht, bek dicht. Alleen dat van die joden snapte ik niet helemaal.'