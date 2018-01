Blijkbaar hebben mensen veel minder hekel aan de zelfverrijkende elite dan dat ze willen doen geloven

Tweederde van de mensen vindt dat de verschillen tussen het vermogen van de allerrijksten en die van de armsten snel moet worden verkleind. Dit is het resultaat van een enquête die ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib aan de vooravond van het World Economic Forum in Davos presenteerde, tegelijkertijd met het traditionele rapport over ongelijkheid.



De enquête vond plaats onder 70 duizend personen in tien landen en mag daarmee best representatief worden genoemd. Dat mensen in meerderheid minder ongelijkheid willen, staat ook niet ter discussie. Alleen brengen ze dat niet tot uitdrukking als ze eens in de zoveel jaar in een stemhokje een vakje rood mogen kleuren.