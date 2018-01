Blijkbaar bestaat de redactie van De Volkskrant uit cultuurbarbaren

Verzekeren bij code rood

In de Brief van de Dag (24 januari) over gekantelde vrachtwagens als gevolg van de storm stelt J.G.N. Swart dat verzekeraars vrachtwagenchauffeurs die met code rood de weg op gaan niet meer moeten verzekeren.



Verzekeraars mogen echter onderling geen afspraken maken over de polisvoorwaarden die ze hanteren. Als we in Nederland iets willen verbieden, hebben we daar de wetgever voor, met de politie en inspectiediensten om dit te handhaven.



Komt nog bij dat de meeste omgewaaide vrachtwagens een buitenlandse chauffeur en daarmee een buitenlandse verzekeraar hebben. Daarop hebben verzekeraars in Nederland al helemaal geen invloed.



Niet bestraffen en verbieden, maar voorlichten over risico's en bieden van veilige alternatieven is een betere route. Het staat elke verzekeraar natuurlijk vrij om met klanten afspraken te maken over het al dan niet vergoeden van schade bij storm.



Rudi Buis, woordvoerder Verbond van Verzekeraars