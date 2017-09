Blijf onderzoeksvoorstellen beoordelen op kwaliteit

Knipcafé

Naar aanleiding van het artikel 'Zorgen over biertje bij de kapper'. Je zou het natuurlijk ook om kunnen draaien. Begin een 'knipcafé'. Dus: maak in je kroeg een hoek vrij en zet er een kapper in.



Jef Michielsen, Sint-Michielsgestel



Twee maten



Met interesse heb ik het sterke pleidooi van Rosa van Gool gelezen dat zondag op de site stond over afschaffing van bijzonder onderwijs. Het roept bij mij wel de vraag op: waarom nú deze discussie, in deze tijd? Dat antwoord is natuurlijk klip en klaar: we zijn bang voor verdere islamisering van onze samenleving. Dat wordt niet hardop gezegd, liever verschuilen we ons achter die ene geweigerde niet-religieuze leerling of die ene school die de evolutietheorie verzweeg.



En vanwege die angst dient dus al het bijzonder onderwijs te worden afgeschaft. Ook het lieve katholieke schooltje van mijn dochters, of de montessorischool van mijn stiefkinderen. Je kunt tenslotte niet met twee maten meten. Ik weet eerlijk gezegd niet wat je zwaarder zou moeten laten wegen, die angst of de vrijheid van onderwijs in een tijd dat we te maken krijgen met verregaande vertrutting in onze samenleving.



Maaike van der Horst, Haarlem



Arbeider



Niet eerder las ik een helderder analyse over de toestand van de sociaal-democratie in de westerse wereld dan die van Arie Elshout: Sociaal-democratie heeft de arbeider weer hard nodig.



Het tegenovergestelde is even waar: de arbeider heeft de sociaal-democratie hard nodig. Maar ook de hele samenleving. Pas als de arbeider in de meest brede zin van het woord wordt gehoord en gezien, blijven wij allemaal gevrijwaard van populisme.



Frans Scholten, Almen