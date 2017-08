Biomassa als organische brandstof is in elke vorm grotere vervuiler dan andere vormen fossiele energie

Brief van de dag: Meer bossen zonder grazers voor minder CO2

Wim Turkenburg stelt dat Jan Terlouw een te optimistische visie heeft op het bereiken van hernieuwbare energiedoelen (O&D, 17 augustus). Want 'Nederland beschikt niet over bergen en heeft daarom nauwelijks waterkracht. Ook hebben we weinig grond voor het telen van energiegewassen. Grootschalige winning van energie uit biomassa lijkt daarom niet mogelijk, tenzij we deze biomassa duurzaam uit het buitenland kunnen halen.' Dat klopt, maar bij biomassa slaat hij de plank mis.



Biomassa als organische brandstof is in elke vorm een grotere vervuiler dan andere vormen van fossiele energie. Want zowel met hout (biomassa) als met zaagsel wordt per opgewekte eenheid energie of warmte veel meer CO2 uitgestoten dan met aardgas of steenkool.



Aardgas of steenkool moet je dan ook niet vervangen door zaagsel, houtchips of houtpellets. De tweede voorwaarde voor vermindering van het CO2-probleem is dat het bosbeleid drastisch verbeterd wordt. Dat wil zeggen: veel meer goed groeiende bomen planten, dus uitbreiding van bosareaal, oudere bossen met sterk afnemende aanwas verjongen en begrazing van bossen stoppen.



Op de lange duur kan dát bijdragen aan vermindering van CO2 in de atmosfeer.



Leffert Oldenkamp,bosbouwkundige, Wageningen