Biologische landbouw is niet efficiënt genoeg om wereldbevolking te voeden

Brief van de dag: De moderne landbouw is een zegen

Uit het warrige verhaal van Jan Overesch wordt maar weer eens duidelijk dat de keuze voor biologische landbouw en biologisch voedsel vooral gebaseerd is op emotie en geloof in fabels. Volgens Overesch moeten ik en alle andere Nederlandse consumenten massaal kiezen voor biologisch voedsel, want de bio-boer produceert 'in harmonie met de natuur'.



Afgezien van het feit dat biologisch voedsel voor mij absoluut niet te betalen is, zullen we door de flink lagere opbrengst per hectare in de biologische landbouw (geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen, dan krijg je dat) wereldwijd ook flink wat natuurgebieden moeten inleveren om aan de voedselvraag te voldoen. Is dat goed voor de natuur en bijvoorbeeld het behoud van soorten?



Ik heb als consument inderdaad een keuze. Ik kies voor niet-biologisch voedsel, omdat het efficiënter en goedkoper geproduceerd wordt en omdat landbouw op industriële schaal de enige manier is om de groeiende wereldbevolking te voeden zonder dat we elk beschikbare stukje natuur moeten opofferen aan nieuwe akkers. Ik ben dankbaar voor de uitvinding van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en moderne veredelingsmethoden. Zonder die innovaties zou voedsel schaars en duur zijn. De moderne landbouw is echt een zegen.



Dirk Hulst, Delft