Bij een missie omwille van een missie, kunnen we het leger beter kunst noemen

'We zijn de zestiende economie ter wereld en we zouden niet in staat zijn 1.100 mensen op een missie te sturen?', vraagt voormalig commandant Mart de Kruif zich af in een vraaggesprek van Noël van Bemmel en Theo Koelé, zaterdag in de Volkskrant.



Elke burger die niet gek is weet dat Nederland, net als de meeste andere landen, militair gezien niet soeverein is. (Overigens ook economisch niet.) Dus wat zijn precies de taken van defensie? Patrouilleren op stations, zoals Belgische militairen doen in Brussel en Antwerpen?