Bij de koffie kwamen de verhalen, uitgeserveerd in loepzuivere Zaanse zang

Na vier uur poetsen en schrobben was ze klaar, een uur later dan afgesproken. Beppie mocht blijven, en niet alleen omdat ons heus na haar komst brandschoon is. Beppie zingt ook liedjes voor de Dochter. Beppie strooit met namen alsof ik Truus en Atie zelf ken. En Beppie vertelt schitterende verhalen over all inclusive midweekjes in Preston Palace in Almelo. 'Al wil je drie gebakkies bij de koffie, niemand die er wat van zegt. Gevulde koeken hebben ze ook.'



Gister begon ze uit het niets over roken.



'Mijn vader rookte zes pakjes zware shag in de week. Zés. Als mijn moeder de vitrage in een emmer soda deed, leek het wel chocolademelk. Hij is overleden aan longkanker, ik heb een hersentumor gehad. Van wel 10 centimeter. Mijn dochter was de crematie al aan het regelen. Ik werkte destijds als kassière bij een supermarkt, al dertien jaar, nooit een dag ziek. Maar op een gegeven moment zegt Joke van de informatiebalie, ze zegt Bep, je was áltijd op tijd en nou niet meer, dat kan niet, hoor. Maar ik was zo móé, joh. Ik kwam de brug bijna niet meer op, zo moe was ik. Dus ik naar de dokter. En toen kwam dat bericht. Op de terugweg ben ik gelijk langs de supermarkt gegaan om het te vertellen.