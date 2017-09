Bezuinigingen in de kunst - musici moeten hun klaagverhaal laten horen

Dit is geen klaagverhaal. Dat vooraf, 'we moeten niet in de zieligheidsmodus schieten'. Dit zijn voorzichtige mensen, ze staan liever op een andere manier in de krant.



Met een violist, een trompettist, een klarinettist, een contrabassist en een trombonist verschans ik me in de luwte van een café. Ze zijn kunstenaars op hoog niveau, maar ook personeel in dienst van hun orkest. Mensen met een arbeidsovereenkomst. Sinds Halbe Zijlstra hard begon te snijden in de kunst - de kunst moet marktconform zijn, dat kunnen de Toppers ook - betalen zij de tol.