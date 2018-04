Betere publieke debatten en weten wat u werkelijk verdient: op naar een eerlijke loonstrook

De Tweede Kamer vraagt het ­kabinet onderzoek te doen naar de 'eerlijke loonstrook'. Dat is niet alleen inhoudelijk goed nieuws, maar voor mij extra feestelijk omdat het een idee is van mijn collega Robin Fransman.



Wat is er mis met de loonstrook? Ten eerste zijn loonstroken voor een normaal mens, de ontvanger van de loonstrook, onbegrijpelijk. Ten tweede is de informatie op de loonstrook zo incompleet dat hij leugenachtig is. En het gaat hierbij niet over dubbeltjes en kwartjes, maar over honderden tot duizenden euro's. Een eerlijke loonstrook is zowel begrijpelijk voor de gebruiker, als compleet.



Wat verdient u?