Bestaat er een verband tussen polarisatie en eenzaamheid? Onlangs stelde Simon Kuper in de Financial Times dat veel van wat ons van een identiteit voorzag dat tegenwoordig niet of minder doet. Familie, werk, vakbond, kerk, ze bestaan nog, maar we ontlenen er steeds minder onze identiteit aan. Het is geen toeval dat het Verenigd Koninkrijk sinds kort een minister van Eenzaamheid heeft. Eenzaamheid kan dodelijk zijn en moet kennelijk via een speciale ministerspost worden bestreden.



Mensen zijn hun 'stammen' verloren, daardoor zijn ze eenzamer geworden, maar de politiek biedt ook een andere oplossing dan een minister. Anti-Trump of juist pro-Trump, nationalistisch of kosmopolitisch, tegen of vóór Zwarte Piet, vóór of tegen de Brexit, et cetera.