Beschouw de Europese titel van de vrouwen gerust als revolutionair

Zuur gemurmel over vrouwenvoetbal van wat oudere mannen; het is heel erg 2016. Beschouw de Europese titel van 2017 gerust als revolutionair. Onthoud, afgezien van de dribbels van Martens, de creativiteit van Van de Donk of het middenveldspel van Groenen, de beloning voor de intrinsieke motivatie van meisjes en vrouwen om hun geliefde spel te bedrijven.



Ik was erbij tijdens de toernooien met Nederland in 2009, 2013 en 2015, en heb de pijlsnelle ontwikkeling met enthousiasme gevolgd. Het proces van countervoetbal, via onmachtig aanvalsvoetbal tot succesvol aanvalsvoetbal, uitgevoerd met passie en vreugde. Van bondscoach Pauw, via Reijners en Van der Laan naar Sarina Wiegman, na Rinus Michels de tweede kampioen voor Nederland in het landenvoetbal voor senioren.