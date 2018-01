Bert Wagendorp: Zelfs iconen als De Telefoongids worden vergeten, vaak sneller dan je denkt

'Ik vond het een wonder dat het telefoonboek überhaupt nog bestond', schrijft Bard de Weijer. 'Nu kennelijk elke Nederlander een mobieltje en internet heeft, is het eindelijk overbodig. De enige hoop die het telefoonboek rest, is dat het misschien ooit weer hip wordt er een te hebben'



In de jaren zeventig was het telefoonboek onmisbaar in elk huis. Nu is niemand rouwig om de verdwijning ervan. Behalve misschien carnavalsverenigingen, die het papier gebruiken om hun praalwagens mee te maken. 'De boeken zijn makkelijk om mee te werken en steviger dan kranten.'



