Bert Wagendorp weet het zeker: Diederik Samsom is terug

Diederik Samsom was voor een foto vrijdag in Trouw op een dakterras op een bankje gaan staan. Niet omdat hij niet zo groot is, maar om beter in de verte te kunnen kijken hij wees naar de horizon, waar kennelijk een mooie toekomst gloorde. Samsom, tot december 2016 leider van de Partij van de Arbeid, is de man die namens minister Wiebes de komende jaren de onderhandelingen over een landelijk klimaatakkoord gaat leiden. Zijn opdracht: twee miljoen Nederlandse huizen - een kwart van het totaal - voor 2030 van het aardgas afhelpen.



Hij zag er blij uit en hij had er zin in, zo bleek uit het interview bij de foto.