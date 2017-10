Bert Wagendorp: Rutte III gaat wat amusementswaarde betreft heel hoog scoren

Ferdinand Grapperhaus was behalve hoogleraar en arbeidsrechtadvocaat ook cabaretier, columnist van het Financieele Dagblad en twitteraar. Vermoedelijk zal hij die activiteiten op een laag pitje zetten, anders gaat hij binnen de kortste keren Opstelten en Van der Steur achterna. Hij mag thuis naar The Beatles blijven luisteren, Kuifje blijven lezen, zijn oldtimer blijven poetsen of zich verkleden als Johnnie Walker. Maar het is niet de bedoeling dat hij als Tedje van Es de Kamer gaat toespreken.



Hij is een man met uitgesproken denkbeelden. Grapperhaus meldde op Twitter ooit dat hij Wilders 'ontoerekeningsvatbaar' vond en Pechtold een 'politieke windvaan'. Rutte beschuldigde hij van 'flutpolitiek' en Halbe Zijlstra grossierde (althans voor hij de nieuwe Halbe Zijlstra was) in 'domme, goedkope proefballonnetjes'.



Goed, dat is nog tot daaraantoe. Politici leggen zulke kwalificaties aan de bar van Nieuwspoort gemakkelijk bij.



Maar de nieuwe minister van Justitie vindt ook dat jihadisten moeten worden teruggehaald naar West-Europa, in plaats van te worden afgeknald in Syrië - de voorkeur van Rutte. Bovendien is hij voorstander van de ruimere euthanasiewetgeving zoals die door D66 wordt voorgestaan en die sneuvelde in de uitruil met de CU.

Zal het mirakel zich voltrekken en verandert straatvechter Zijlstra in een staatsman?