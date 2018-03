Bert Wagendorp: Ooit zullen we antwoorden vinden op de vragen die Hawking zich een leven lang stelde

Hoe vaak het een haar gescheeld heeft of Stephen Hawking zou zijn overleden weet niemand, maar de bekendste natuurkundige van zijn generatie, de man met de versteende grimas en de metalen computerstem die scheef in zijn rolstoel zat, is woensdagochtend vroeg in zijn huis in Cambridge, Engeland, overleden. Hawking werd 76 jaar.



'Hij was een perfect voorbeeld van hoe je met moed een ziekte tegemoet treedt. Een strijder'

Stephen Hawking, de bekendste natuurkundige van zijn generatie, is overleden. Artsen gaven de onhandige natuurkundestudent na de diagnose van de ziekte ALS in 1963 nog twee jaar. Het werden er vijfenvijftig. Vakgenoten en fans reageren op zijn overlijden: 'Hij moet over een onvoorstelbare wilskracht hebben beschikt om ondanks zijn ziekte actief te blijven.'



