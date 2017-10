Bert Wagendorp: In Spanje werd de indruk gewekt dat de achterneefjes van Franco nog aan de touwtjes trekken

Het vreemde was dat het referendum door het Spaanse constitutionele hof al illegaal was verklaard en dat de regering in Madrid daarom al had aangekondigd het resultaat niet te zullen erkennen. 'Er is geen referendum in Catalonië, of iets wat daarop lijkt', zei vicepremier Saenz gisteren. Dat maakte het politiegeweld onlogisch. Waarom al die bizarre inspanningen om een bij voorbaat ongeldig referendum onmogelijk te maken? Met dat slaan legitimeerde de regering het referendum dat ze niet erkende.



Het was ook heel slechte internationale pr voor Spanje; de indruk dat de achterneefjes van de fascistische dictator Franco toch nog aan touwtjes trekken, drong zich op.



Voor het Catalaanse separatisme was het een feestdag. Een harde confrontatie met de centrale overheid is precies wat je wenst als je zelfstandig door wilt met je regio. Bovendien verschaften de beelden je de sympathie van de wereld. Ik heb weinig met romantische regionale afscheidingsgedachten, maar na gisteren begrijp ik weer iets beter waarom ze in Catalonië de pest hebben aan Madrid.

Na Knuppelzondag is het Catalaanse nationalisme sterker dan ooit