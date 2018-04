Bert Wagendorp: 'Hopelijk groeit de roep uit tot een koor: krijg de kolere, stelletje graaiende pillendraaiers'

Mij lijkt investeren in bedrijven waardoor je tegelijkertijd wordt uitgemolken merkwaardig, om niet te zeggen volkomen geschift

Het is het eerste schot in wat zomaar een oorlog kan worden. Leadiant wacht de ontwikkelingen even af. Maar de farmaciereuzen beschikken, behalve over wetenschappers en marketeers, ook over duurbetaalde juristen. Die dienen maar één belang: de winstgevendheid van hun bedrijf. Wanneer het voorbeeld van het AMC navolging krijgt, komt die in gevaar. Er gaat dus binnenkort een dagvaarding naar Amsterdam.



Het is wel even belangrijk vast te stellen dat het middel CDCA niet in handen van Leadiant is gekomen dankzij jarenlange en peperdure research - een legitiem argument bij de vaststelling van een redelijke prijs voor een nieuw geneesmiddel. Leadiant kreeg de exploitatie in handen door een slimme truc. CDCA bestond al veertig jaar, als middel tegen een andere aandoening. Nadat Leadiant voor tien jaar exclusiviteit voor de nieuwe toepassing had bedongen, verhoogde het de prijs met 120 duizend euro per patiënt per jaar.



Op de site van het Italiaanse bedrijf wemelt het van de gelukkig lachende gezinnetjes. De suggestie dat het hier dankzij Leadiants pillen genezen patiënten betreft is onjuist, het zijn aandeelhouders.