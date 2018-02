Bert Wagendorp: een fantast als minister van Buitenlandse Zaken, we staan internationaal voor gek

Zijlstra was absoluut gekwalificeerd voor de functie van minister van Buitenlandse Zaken, mogelijk zelfs overgekwalificeerd

Halbe Zijlstra heeft stedentrips gemaakt (Parijs, Boedapest, Berlijn), is op vakantie geweest in Nieuw-Zeeland, Indonesië en Mexico, was secretaris van de postduivenvereniging De Griffioen in Oosterwolde (internationale wedvluchten) en leest altijd de buitenlandpagina's van The New York Times. Dus hij was absoluut gekwalificeerd voor de functie van minister van Buitenlandse Zaken, mogelijk zelfs overgekwalificeerd. Maar met die datsja en Poetin overdreef hij zijn internationale oriëntatie en netwerk.



Waarom? Misschien had hij in 2016 de eerste visioenen van een loopbaan als minister van BuZa en besloot hij alvast zijn cv wat op te poetsen. Maf idee, maar we hebben het hier dan ook over Halbe Zijlstra. Tegen de NOS zei Zijlstra gisteren dat hij 'belangrijk nieuws naar buiten had willen brengen', maar wel met bescherming van zijn bron. Daarom had hij zichzelf tot bron benoemd. Het 'nieuws' was wat Poetin tien jaar eerder over Groot-Rusland had gezegd, volgens Zijlstra woorden met 'heel grote geopolitieke betekenis' - sinds hij buitenland doet, zegt hij om de twee zinnen iets met 'geopolitiek' erin.