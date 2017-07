Berlijn is een stad waar de geschiedenis in lagen over elkaar heen ligt

Wat maakt Berlijn zo gaaf? Is dat het gebrek aan hectiek, het raadsel dat je in die wereldstad oases van rust aantreft en er doorheen kan fietsen alsof je in Amersfoort of Zutphen bent? Zo anders dan Londen, Parijs of zelfs het Airbnb-dronken Amsterdam. Of is het de clubcultuur die Berlijn zo cool maakt? De 'cultuurbrouwerijen' in trendy Prenzlauerberg of de clubs in de hippe studentenwijk Friedrichshain die geen officiële sluitingstijden hebben, maar wel lage drankprijzen. Een fatale attractie.



Of is het de algehele energie van Berlijn? Het is een fascinerende plek omdat je in alles beseft dat het hier gaat om een stad die een nieuwe start maakt.