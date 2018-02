Bericht van mijn moeder aan alle zwarte kinderen: 'Laat je door niemand vertellen wat je wel of niet kan'

'Ik heb zo met Zijlstra te doen', zegt mijn moeder. 'Natuurlijk, het was oerdom wat hij deed en eerlijk gezegd mocht ik hem niet zo, maar als je hem zo in tranen ziet, denk je toch: arm kind.' Ik spiegel de actualiteit graag aan haar milde wijsheid.



Zo ook het hernieuwde debat over IQ en ras, dat in haar lange leven - ze is 89 - ook zo vaak een rol speelde. 'Ja, dat is een Hindoestaanse jongen hè, van dat IQ. Jammer hoor. Ergens haalt hij ook zichzelf naar beneden. Maar het verrast me niet, want ik herlees nu toevallig net De Parel in de Kroon. Dan besef je hoe bepalend huidskleur was in India, zowel met die kasten als in de koloniale tijd. En in Suriname zijn ze ook altijd met ras en kleur bezig. De Hindoestanen, die op de creolen neerkijken, maar de creolen zelf evengoed. Het was altijd: hoe lichter, hoe beter en eigenlijk is dat nog steeds zo.'