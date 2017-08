Behandel alle studenten gelijk, voer basisbeurs met terugwerkende kracht in

Brief van de dag: de basisbeurs moet terug, en wel hierom

Het studiejaar staat te beginnen. Studenten met en zonder basisbeurs volgen dezelfde opleiding. Zonder basisbeurs kost dat maar liefst 13.920 euro extra. Het kabinet moet deze financiële ongelijkheid stoppen. Eerst de feiten: dit bedrag is de totale basisbeurs van 290 euro per maand die een uitwonende student ontvangt tijdens een vierjarige hbo- of wo-masterstudie. Het is een gift als de studie is gestart vóór september 2015 en met succes wordt afgerond. Wie daarna is gestart krijgt niets, maar kan renteloos lenen.



Het gevolg is dat de studiekosten eenderde zijn gestegen per september 2015. Dat zit zo. De kosten voor een uitwonende student zijn 1.120 euro per maand volgens het Nibud Studentenonderzoek 2015. Een vierjarige hbo- of wo-studie kost dan 53.760 euro. Met een basisbeurs is dat 39.840 euro. Een aanzienlijke financiële en mentale lastenverzwaring aan het begin van de carrière. Wie vóór september 2015 studeerde, behield de basisbeurs, omdat zij daar redelijkerwijs op mochten vertrouwen. Dat deden wij ook! Ons gezin telt twee (bijna) studenten. Omdat ze niet 'tijdig' geboren zijn, bedragen de extra studiekosten 27.840 euro. Hoe onredelijk is dat? Bij de bespreking van de Rijksbegroting zijn in de Tweede Kamer veldslagen gevoerd over tientjes koopkrachtdaling. Studenten en gezinnen met studerende kinderen tellen blijkbaar niet mee.



Het kabinet stelde dat de student de (extra) studiekosten terugverdient want een goede opleiding biedt meer kans op beter betaald werk. Dat valt te bezien. De recessie heeft gezorgd voor minder de baanzekerheid, hoge jeugdwerkloosheid en lagere startsalarissen. De arbeidsmarkt trekt aan, maar er wordt een sterke en structurele krimp door technische innovaties verwacht. Vandaar mijn verzoek aan het nieuwe kabinet: voer de basisbeurs met terugwerkende kracht in en behandel zo alle studenten financieel gelijk.



Raimond Nuvelstijn, Gouda