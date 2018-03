Begrotingsunie in Europa onvermijdelijk? Er zijn genoeg alternatieven om risico te delen

Unie is wél te vermijden

Kortom, een fiscale (of begrotings) unie is wel degelijk te vermijden. Of dat ook wenselijk is, valt te bezien.



Maar alleen een stevig politiek debat, waarin voor- en nadelen van de verschillende alternatieven worden afgewogen, kan zorgen voor het noodzakelijke maatschappelijk draagvlak voor een ingrijpende koerswijziging.



Dat maatschappelijk draagvlak ontbrak in het verleden, omdat burgers nooit deelgenoot zijn geweest van het debat of de besluitvorming omtrent de euro. Tot die tijd is het dan ook onnodig om het discours van Rutte te bestempelen als een 'achterhoedegevecht'.



Diederik Stadig is master student politieke economie van Europa aan de London School of Economics and Political Science.