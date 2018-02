Baudetbestrijding gaat voor, ook als het met antisemieten moet

Politicoloog Tom van der Meer klaagde dat de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen niet uit de verf komt. Er wordt te weinig over waarden gediscussieerd, schreef hij. Dan heeft hij toch niet helemaal opgelet. Me dunkt, in Amsterdam en Rotterdam gaat het alleen maar over waarden. Racisten buiten de deur houden, is er iets hogers? Dat begon al bij het debat van de landelijke lijsttrekkers in De Balie. Het was een potje moreel verplassen tussen Pechtold, Klaver en Asscher. Gedrieën maakten ze Thierry Baudet een kopje kleiner. Ik zou hebben gezegd: zoek iemand van je eigen leeftijd, maar belangrijker is hier het bijbelse beginsel dat wie zo enthousiast veroordeelt, onherroepelijk zelf geoordeeld zal worden.