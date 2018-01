Baudet mag altijd aanschuiven bij Jonathans club Voor Afkickende Sceptici Die Wel Gewoon Al Gore Een Lul Vinden

Waarom zijn mensen sceptisch over het klimaat? Sinds de botsing van Thierry Baudet met weerman Gerrit Hiemstra gaat het op deze pagina's weer volop over de vraag wie er gelijk heeft over welk detail en wat dat zegt over menselijke klimaatverandering als geheel. Altijd nuttig, maar aangezien Baudet geen klimaatgeleerde is, lijkt de vraag mij interessanter wat hem in deze kwestie bezielt. Wat brengt een landelijk politicus, met een doctorstitel nota bene, ertoe om in het openbaar zulke basale, algemeen geaccepteerde wetenschap in twijfel trekken?



Domheid, hoor je weleens. Pure slechtheid, roepen anderen. De Franse filosoof Bruno Latour vergelijkt 'klimaatontkenners' met de tabaksindustrie in de jaren vijftig.