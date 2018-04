Basma el Husseiny van Action for Hope: 'kunst is een tegengif tegen negativisme en geweld'

Weerzien met Basma el Husseiny. Zij is even in Den Haag om aandacht te genereren voor haar organisatie Action for Hope, die de beoefening van kunst en cultuur bevordert onder Syrische vluchtelingen in Libanon en Jordanië. Ten huize van Petra Stienen, Arabist en senator voor D66, heeft ze een informele netwerksoiree met zo'n vijftien academici, activisten en diplomaten van diverse komaf.



Sprankelend enthousiast als altijd is Basma. Vier jaar geleden sprak ik haar in Caïro, waar zij al jaren werkte als kunst-bobo, of minder oneerbiedig: spin in het web van de culturele wereld van Egypte en eigenlijk van de hele Arabische regio.