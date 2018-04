Barbara Bush belichaamde de liberale ziel van de oude Republikeinse partij

Ik kan en mag hier niet sentimenteel over doen, maar toen ik gisteren mijn laptop openklapte en zag dat Barbara Bush was overleden, 92 jaar oud, raakte me dat. Zoiets heeft iets aanstellerigs wanneer je mensen van verre kent, als publieke figuren; ik bedoel, de volkse tranen om prinses Diana heb ik nooit begrepen, en Barbara Bush zou de eerste zijn om haar eigen dood licht ironisch te becommentariëren.



Wat was ze nu helemaal geweest: de vrouw van president Bush sr, de moeder van Bush jr., zowel First Lady als First Mother: afgeleide functies die in onze hedendaagse, feministische ogen toch wat te dienend voorkomen.