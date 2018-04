Arthur van Amerongen weet inmiddels: Nederlanders schrik je met een beetje vuiligheid niet af

Toch heb ik vaak geschreven over het lintdorp dat niet eens aan zee ligt. Vaak ging dat over eenzaamheid, alcohol en de dood. Als ik mijn stukjes teruglees, is het qua treurnis net of ik in een IJslands moordmysterie zit, midden in de winter.



Desondanks wonen er opvallend veel Nederlanders in Moncarapacho, dus zo afschrikwekkend waren mijn columns nou ook weer niet.



Lange tijd was ik ervan overtuigd dat ik samen met mijn honden begraven zou worden in het dorp. Hoewel ik op goede voet stond met de burgemeester, de priester en andere notabelen, was zelfs dat piepkleine voorrechtje mij niet gegund. Stank voor dank dus, de honden huilden en de karavaan trok verder.