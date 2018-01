Arnout Brouwers: Er is hoop voor 2018. En die hoop heeft een onverwachte naam: Europa!

Frankrijk en Duitsland - van gebeten honden naar 'shining cities on a hill'

2017 was het jaar van de omkering, 2018 wordt het jaar van Alles Kan.

Als je afgelopen jaar alles omdraaide, klopte het weer. Of dat - of we hadden te maken met een heuse, zet u schrap, paradigmawisseling.

Het neoliberalisme is uit. Sociaal beleid en staatsinterventie zijn in. Niet in het stemhokje, want alle socialisten zijn al lang geleden neoliberalen geworden. Nee, in werkelijkheid.



Het is een wilde rit, maar komt u maar mee.



De liberale Britse krant The Economist noemde in zijn kersteditie het Frankrijk onder president Macron het land van het jaar. Frankrijk. Het land heeft in Macron het antwoord gevonden op de populistische uitdaging. En zelfs economisch is 'le ciel le limite' dezer dagen: Frankrijk kan dus wel hervormen!



Herinnert u zich Duitsland nog? Dat was heel lang de gebeten hond in de Angelsaksische media als The Economist, Wall Street Journal en Financial Times: economisch achterlijk, niet in staat te hervormen, geleid door een bureaucratisch geïnspireerde Rijnlandse filosofie. En toen kwam redding uit onverwachte hoek: de sociaaldemocraat Schröder bewees dat Duitsland wel kon hervormen. De rest is geschiedenis: onder Merkel werd Duitsland de 'shining city on a hill' van de westerse beschaving.