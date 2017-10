Arjen Robben: De individualist in de teamsport

Arjen Robben was de laatste tijd de dirigent van een in oranje gekleed orkest op drift. De trommelaar kon geen maat houden, de blazers tetterden door elkaar, de violist raakte de verkeerde snaar. Orkest Oranje was een ensemble van valse treurmuziek. Stond Robben daar op het verhoog te zwaaien met zijn stokje, steeds wilder en wanhopiger, met allengs minder controle, zichzelf verlagend tot het niveau van de muzikanten.



En nu is het bijna voorbij, na 95 interlands. Het is helemaal niet zo erg dat Robben ook de neergang beleeft. Zoals hij zelf zei, in het zweet des aanschijns in Borisov, in al zijn nuchterheid: dat doet pijn, maar pijn hoort bij de sport.