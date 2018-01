Anno 2018 wil men zelf in de comfortabele zetel van het hogere personeel plaatsnemen

CDU/CSU en SPD zijn het eens geworden dat ze verder zullen onderhandelen over de GroKo, de Große Koalition. Nu hangt, zoals Der Spiegel stelde, het lot van Merkel, Seehofer en Schulz van Schulz af, want met name de jongerenbeweging van de SPD, de Jusos, is fel tegen een nieuwe GroKo en de SPD in Saksen-Anhalt stemde ook al tegen de GroKo. De sociaal-democraten in Saksen-Anhalt hebben slechts zes van de zeshonderd gedelegeerden op het speciale partijcongres van de SPD waar over de GroKo zal worden gestemd, maar toch, het draagt bij aan de onrust.