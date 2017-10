Angst voor de gevolgen is helaas reden om te zwijgen

Empathie

Opmerkelijk in de stukken van Daniela Hooghiemstra en Jessica Durlacher (O&D, 24 oktober) is dat zij beiden de vrees uitspreken dat 'Me Too' het openbare debat verschraalt en vrouwen die ermee sympathiseren zich verlagen, isoleren en de context uit het oog dreigen te verliezen. Ook wijzen zij erop dat het gevaar dreigt dat goedbedoelde flirts of avances verkeerd worden geïnterpreteerd, met alle gevolgen van dien. De context van seksuele intimidatie, zo begrijp ik, is namelijk iets menselijks. Je hebt mannetjes en vrouwtjes en beiden worden in mindere of meerdere mate gedreven door het verlangen het met elkaar te doen.



Ik vind die redenering vreemd. Seksuele intimidatie en alle andere vormen van morele intimidatie gaan over op zichzelf staand gedrag. Dat gedrag, van een dader, is per definitie ontoelaatbaar en verwerpelijk en heeft niets met welke context dan ook te maken. Waarom roep je vrouwen die slachtoffer van zo'n daad zijn, ter verantwoording? Waarom past hierin een nuance? Voor wat of wie moet begrip opgebracht worden? Met welk doel?