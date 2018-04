Andrée van Es op de golfbaan zou Churchills goedkeuring kunnen wegdragen

Wie onder de 30 niet links (liberal) is, heeft geen hart; wie boven de 30 niet rechts (conservative) is, heeft geen verstand, is een veel geciteerde uitspraak van Churchill. Als dat zo is, kun je onder 18-jarige corpsballen lang naar een hart zoeken. Bij Jeremy Corbyn, 68 en links, schort het juist aan verstand.



In het geval van Dries van Agt is de diagnose nog ernstiger: hart noch verstand. Toen hij jong was, sprak hij rechts; op zijn 87ste vertoeft hij in

de buurt van GroenLinks. Wie misschien wel een beetje Churchills goedkeuring kan wegdragen, is Andrée van Es, in haar jonge jaren boegbeeld van de PSP. Op haar 65ste kunnen we haar vinden op de golfbaan en belijdt zij de merites van 'nuchterheid' en 'niet zeuren'. Misschien bedoelde Churchill dat wel met 'conservative'.