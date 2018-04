Amerikanen verafschuwen de afzetting van een president

Maar dit is de drempel die de makers van de Grondwet in het proces inbouwden om afzetting bijna onmogelijk te maken: tweederde van de Senaat moet voor afzetting stemmen. In de Senaat kregen de drie 'articles of impeachment' elk een stem te weinig om te worden aangenomen - omdat zeven Republikeinse senatoren met de Democraten meestemden. Een van hen, senator James Grimes uit Iowa, verklaarde: 'Ik kan niet instemmen met het vernietigen van de harmonieuze werking van de Grondwet om af te komen van een onacceptabele president.'



De afzettingsprocedure tegen Johnson speelde voordat het tijdperk van de opiniepeilingen was aangebroken. In Nixons geval is het opmerkelijk dat zelfs toen de Watergate-hoorzittingen op tv werden uitgezonden en na de beruchte Saturday Night Massacre (waarin Nixon drie pogingen nodig had om de speciale aanklager Archibald Cox ontslagen te krijgen, red.) het percentage Amerikanen dat hem af wilde zetten volgens opiniepeiler Gallup nooit boven de 30 uitsteeg. Pas nadat het juridische comité van het Huis de aanbeveling deed om een afzettingsprocedure te starten vond een meerderheid van Amerikanen dat hij moest worden afgezet.



In het geval Clinton, meldde Gallup: 'Bill Clinton kreeg het hoogste goedkeuringscijfer van zijn regering tijdens de Lewinsky/afzettingscontroverse. Nadat het Lewinskischandaal was uitgebroken ging zijn goedkeuringscijfer omhoog, niet omlaag, en het zou de rest van zijn presidentschap hoog blijven.'



Het is goed mogelijk dat een poging Trump af te zetten het tegenovergestelde effect heeft van wat beoogd wordt: het zou zijn populariteit kunnen doen stijgen en na vrijspraak in de Senaat zou er dan een nog populairdere president in het Witte Huis zitten. Alleen al de gedachte aan een afzettingsprocedure wordt gebruikt om wat hoognodig enthousiasme in de Republikeinse campagne voor de Congresverkiezingen te pompen.



Links heeft een grote kans om het politieke landschap ingrijpend te veranderen bij de aankomende verkiezingen, en om een sterk signaal uit te zenden over de kracht van het Verzet.



Maar dat zal alleen werken als succes niet beperkt wordt tot en gedefinieerd als de afzetting van president Trump. Maar dit is de drempel die de makers van de Grondwet in het proces inbouwden om afzetting bijna onmogelijk te maken: tweederde van de Senaat moet voor afzetting stemmen. In de Senaat kregen de drie 'articles of impeachment' elk een stem te weinig om te worden aangenomen - omdat zeven Republikeinse senatoren met de Democraten meestemden. Een van hen, senator James Grimes uit Iowa, verklaarde: 'Ik kan niet instemmen met het vernietigen van de harmonieuze werking van de Grondwet om af te komen van een onacceptabele president.'



De afzettingsprocedure tegen Johnson speelde voordat het tijdperk van de opiniepeilingen was aangebroken. In Nixons geval is het opmerkelijk dat zelfs toen de Watergate-hoorzittingen op tv werden uitgezonden en na de beruchte Saturday Night Massacre (waarin Nixon drie pogingen nodig had om de speciale aanklager Archibald Cox ontslagen te krijgen, red.) het percentage Amerikanen dat hem af wilde zetten volgens opiniepeiler Gallup nooit boven de 30 uitsteeg. Pas nadat het juridische comité van het Huis de aanbeveling deed om een afzettingsprocedure te starten vond een meerderheid van Amerikanen dat hij moest worden afgezet.



In het geval Clinton, meldde Gallup: 'Bill Clinton kreeg het hoogste goedkeuringscijfer van zijn regering tijdens de Lewinsky/afzettingscontroverse. Nadat het Lewinskischandaal was uitgebroken ging zijn goedkeuringscijfer omhoog, niet omlaag, en het zou de rest van zijn presidentschap hoog blijven.'



Het is goed mogelijk dat een poging Trump af te zetten het tegenovergestelde effect heeft van wat beoogd wordt: het zou zijn populariteit kunnen doen stijgen en na vrijspraak in de Senaat zou er dan een nog populairdere president in het Witte Huis zitten. Alleen al de gedachte aan een afzettingsprocedure wordt gebruikt om wat hoognodig enthousiasme in de Republikeinse campagne voor de Congresverkiezingen te pompen.



Links heeft een grote kans om het politieke landschap ingrijpend te veranderen bij de aankomende verkiezingen, en om een sterk signaal uit te zenden over de kracht van het Verzet.



Maar dat zal alleen werken als succes niet beperkt wordt tot en gedefinieerd als de afzetting van president Trump.