Altijd lachen met Ali B. bij DWDD

Ali B. was donderdag weer eens tafelheer bij Matthijs van Nieuwkerk. Leuk, want het is altijd lachen met Ali. Vandaar dat hij zich op een zeker moment naast rapper ook komiek is gaan noemen. En dat schept verplichtingen. Zo plaatste hij een vrolijke noot bij het zorgelijke verhaal van twee Nijmeegse onderzoekers over de verdwijning van driekwart van de insecten. Ali beval mierenneuken aan als remedie tegen dit euvel, en oogstte daarmee bedremmeld gelach van mensen die eigenlijk wel wisten dat dit geen leuke grap was, maar die het ook zo lullig vonden om dit te laten blijken door niet te lachen. Want Ali is zo'n sympathieke jongen. Eerder had Ali laten weten zijn nieuwe show Koorts tot nader order uit te stellen omdat hij nog niet tevreden was over de kwaliteit van het gebodene. Dat siert hem. Misschien zou hij dezelfde eisen moeten stellen aan zijn optredens in DWDD.