Als vrouwen een stap vooruit doen zal dit de maatschappij ten goede komen

'Of de bevindingen van het SCP niet haaks staan op de uitgangspunten van de prestatiemaatschappij? Vergeet niet dat de cijfers gemiddelden zijn. Er is ook een groep vrouwen die wel carrière wil maken, maar die groep is kleiner dan die van mannen.



'Daarnaast weet het gros van de vrouwen, na bijvoorbeeld een scheiding of overlijden, binnen een of twee jaar haar aanstelling uit te breiden of ander werk te vinden. Deze groep is dus in staat om economisch onafhankelijk worden. Dat is een goed teken. Het is niet zo dat vrouwen stupide zijn om in deeltijd te werken.'