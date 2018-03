Als op zo'n manier grote groepen mensen worden doorzocht, zijn wij dan nog wel onschuldig totdat het tegendeel is bewezen?

En als deze toegang eenmaal is verschaft, is het onduidelijk hoe die weer kan worden stopgezet. De toestemming tot toegang blijft staan voor een jaar en kan worden verlengd. En omdat het niet geldt als bijzondere bevoegdheid, wordt hierop geen extra toezicht gehouden.



Als je deze databases dan ook nog combineert met andere data, zoals ov-chipkaardgegevens of data van telecommunicatiebedrijven en overheidsinstanties, heb je een gigantische hoeveelheid van verschillende soorten data, waaruit je allerlei patronen kan halen. Net als Google, Facebook en vele andere instanties lijkt het erop dat de AIVD gebruik wil gaan maken van Big Data. Grote groepen mensen monitoren was nog nooit zo makkelijk.



Er zijn risico's verbonden aan het gebruik van dit soort algoritmen. Profilering is er een van. Daarnaast zal het algoritme altijd fouten maken, en zullen er mensen die geen kwaad in de zin hebben onterecht worden aangewezen. Er zal niet alleen op basis van de uitkomsten van deze algoritmen worden gehandeld, zo staat het in de wet. Maar om erachter te komen of iemand nu wel of geen gevaar voor de samenleving is, is een grovere schending van privacy onontkoombaar. Daarnaast mogen gegevens die van belang zijn voor het opsporen van strafbare feiten worden gedeeld met het OM.

Met gerichte zoektochten lijken de diensten het ook al prima te doen