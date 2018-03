Als negenduizend mensen roepen dat je je niet hoeft te schamen, waarom zou je dan nog?

De muur van Mussert mag blijven. De minister heeft deze week besloten dat het een rijksmonument wordt. Het laatste stuk muur van wat ooit een imposant NSB-bouwwerk was, staat al jaren af te brokkelen op een camping in Lunteren. Het platform van waaraf de grote leider ooit zijn kameraden toesprak, is er meteen na de oorlog al afgesloopt. De droevige camping die er nu is, is het tegenbeeld van de glorie ooit. In de jaren dertig verzamelden duizenden NSB'ers zich hier met Pinksteren. Niet om te herdenken dat de Heilige Geest werd uitgestort, ook wel bekend onder de naam de grote trooster, maar om de grote leider te zien: Anton Mussert, die door zijn vrouw ook wel Boems werd genoemd, omdat hij zo onhandig was en altijd overal tegenaan liep.