Als je politici als Baudet & co niet op hun woorden mag afrekenen, waarop dan wel?

Ik weet niet hoe het met u zit, maar mij overkomt het zelden of nooit dat ik een grapje maak waarin ik onbedoeld nazi's op een voetstuk zet. Evenmin duiken er in mijn lezingen per ongeluk extreem-rechtse signaalwoorden op.



De parlementariërs van Forum voor Democratie (FvD) hebben echter regelmatig zo'n oepsmomentje. NRC Handelsblad berichtte over Theo Hiddema, die tijdens een etentje met kandidaat-Kamerleden had gezegd 'hoe leuk het was weer in een keldertje te zitten. Omdat de grootste beweging van de 20ste eeuw ook in een kelder was ontstaan'. Een verwijzing naar Hitlers mislukte Bierkellerputsch in 1923, aldus NRC.