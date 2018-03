Als een hoogleraar nevenfuncties bekleedt, moet bij de journalist een belletje rinkelen

Gedurfd: de krant laten fileren door Jasper van Kuijk, innovatiedeskundige die in Sir Edmund schrijft over 'denkfouten in hedendaags ontwerp'. Het gebeurde maandag op de redactie; zijn visie opende ogen. Dat was even wakker schrikken.



Van Kuijk boog zich onder meer over 'het perspectief van de geïnterviewde'. Wie en wat is hij of zij? Van Kuijk is op zijn hoede bij het woord 'hoogleraar'. Die duikt dagelijks op in de kolommen. Niets mis mee: op de ladder der deskundigheid staat de professor bovenaan.