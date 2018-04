Als de premier 'Pleur op' zegt en politici de haat normaliseren, dan blijft de drek op Facebook stromen

In mijn hoekje op Facebook (ja, daar zit ik gewoon nog op, het is er heerlijk rustig tegenwoordig) is het een baken van rust, vrede, liefde, hartjes, babyfoto's en kattenplaatjes. Aan dit zelfgecreëerde Disneyland ligt een actief beleid ten grondslag van blokkeren, afschermen, op negeren zetten, ontvrienden en vriendverzoeken weigeren, want er bereiken mij langs andere kanalen al genoeg ongefilterde woede, onbeschoftheid, verwensingen, aanbiedingen om 'een ticket terug' te betalen, verhandelingen over de ongeschiktheid van vrouwtjes voor activiteiten in de publieke ruimte, koortsige verkrachtingsfantasieën waar geregeld asielzoekers mee gemoeid zijn, ongevraagde opinies van zes kantjes vol spelfouten over Zwarte Piet, en andere uitingen van de joods-christelijke cultuur.