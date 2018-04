Voormalig ECB-president Jean-Claude Trichet zegt in een interview van Peter de Waard, zaterdag in de Volkskrant over de crisis van 2007/08: 'Ook bestond het idee dat de markten altijd gelijk hadden, wat een verkeerde inschatting was.' Dat denk ik ook, maar als de markten niet altijd gelijk hebben, wie dan?



De kiezer? Democratie is ook een markt, zij het een merkwaardige.



De experts? De autoriteit van de expert is het afgelopen decennium ontmanteld. Daar had menig expert het naar gemaakt, maar of de ontwikkeling gunstig is valt te bezien.