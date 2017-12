Als de EU zichzelf wil hervormen, zal het gezamenlijke oplossingen moeten zoeken

Na 1989 begon voor het Westen een periode van ongeremde zelfvoldoening, onder andere over de vanzelfsprekendheid van democratie. Maar inmiddels is de geschiedenis terug, met wraakgevoelens. De belangrijkste reden voor de westerse wending in onliberale richting - met Trump in het Witte Huis, Brexit en zelfbenoemde 'onliberale democraten' aan de macht in Polen en Hongarije - is emotie. Nationale identiteit is aantrekkelijk als middel om de onzekerheden van de mondialisering tegen te gaan. De populistische retoriek is een directe uitdaging van de EU met zijn op regels gebaseerde bestuur.



Er is geen Europese tegenhanger van Trumps 'Make America Great Again'.