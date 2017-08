Als de benoemde burgemeester ophoudt, zijn de Commissarissen aan de beurt

Zweverijen

Na afloop van de mindfulnesstherapie had ik mij volledig en permanent ontworsteld aan het zwarte gat

In 2006 werd ik gedumpt door het bedrijf waar ik dertig jaar mijn hele ziel en zaligheid in had gelegd. Vier jaar later overleed de vrouw met wie ik 42 jaar getrouwd was geweest. Mensen raken voor minder in een depressie.



Toen de mogelijkheid van een mindfulnesstherapie zich aandiende, heb ik die met beide handen aangegrepen. Na afloop van de acht sessies had ik mij volledig en permanent ontworsteld aan het zwarte gat waarvan ik dacht dat ik er nooit meer uit zou komen. Inderdaad, dat is gebeurd op kosten van de samenleving, want het zat in het basispakket. Kritiek op sjoemelende ggz-instellingen zoals Vitalis is volkomen terecht, maar ik hoop wel dat columnist Elma Drayer (Ten eerste, 1 augustus) zich de volgende keer iets genuanceerder uitlaat wanneer ze het heeft over 'de collectieve hysterie rond yoga, meditatie, mindfulness - of hoe die zweverijen ook mogen heten' en over hobby's die je maar lekker uit eigen zak moet praktiseren.



Hans Hoes, Hengelo