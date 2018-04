Als alles loopt, is al die kolder in de kop heerlijk

Voetbal is het mooist als het rekenwerk is verdwenen, als een vrolijke vorm van dwaasheid het denkvermogen van voetballers overneemt, als ze allemaal gaan rennen en vliegen om zo snel mogelijk een doelpunt te maken. Als het de fase van de knock-out is in de Europa Cup, bijvoorbeeld.



In tijden van datagebruik en spitsvondige tactische manoeuvres was het voetbal afgelopen week weer even van de voetballers. Zelden heb ik zo genoten van het spel in een Europese week, van ploegen die bevrijd waren van conventies en compromissen. AS Roma, Juventus, Salzburg, ze mochten alleen een ronde verder als ze vol voor de aanval kozen, als de artiesten zich weer jongens waanden, aangejaagd door de hopeloze achterstand uit de eerste wedstrijd.