Alleen ouderen zonder toekomst maken zich druk om de toekomst

'Sparen is prachtig', heeft Winston Churchill gezegd, 'vooral als je ouders dat voor jou hebben gedaan.' Daarover had Churchill geen klagen. Zijn vader was een hertog die het landgoed Blenheim Palace had geërfd en zijn moeder was de dochter van een Amerikaanse miljonair. Winston zelf hield niet zo van sparen, meer van uitgeven. Hij had een chronisch tekort aan contanten en leefde volgens het motto van Gerrit Krol dat 'sparen nee-zeggen is tegen alles wat goed is'. Zo dronk Churchill in plaats van water liever champagne waarvan hij, naar het schijnt, zo'n 42.000 flessen soldaat heeft gemaakt.



Tot zover de harde feiten.