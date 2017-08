Historicus Huijsen: 'Actievoeren is overtuigen en niet demoniseren'

Volgens de New Yorkse hoogleraar Mark Lilla wordt het progressieve politieke bewustzijn ondermijnd door de opkomst van een links identiteitsbewustzijn. Als mogelijk begin van deze ontwikkeling noemt hij de feministische leus uit de jaren zestig 'het persoonlijke is politiek'. Hier begint meteen al mijn bezwaar. De huidige identiteitspolitiek is niet hetzelfde als inzet voor het persoonlijke in de politiek. Aan een opnieuw ontkennen van het persoonlijke in de politiek is bovendien niets progressiefs.



In 1976, nadat ik als Kamerlid uit de kast was gekomen, besprak ik met enkele vrienden de stand van de homo-emancipatie. Hoewel Nederland met het COC al vroeg een zelfbewuste en actieve homobeweging had, waren homorechten politiek gezien een no-go-area gebleven. Wij vonden daarom de feministische opvatting dat het persoonlijke politiek is, ook voor de homobeweging relevant. We besloten voor enige tijd een specifiek op de politiek gerichte actie te gaan voeren en daarvoor is de SVR (Stichting Vrije Relatierechten) opgericht. Met als doel dat homorechten door de politiek zouden worden erkend als mensenrechten, met alle consequenties die daarbij horen.