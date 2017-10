Alleen Kees van der Staaij gunt het kabinet een eerlijke kans

De leiders van de oppositiepartijen hebben zich gedurende 209 dagen formatie in de luwte moeten verbijten, en hakken nu in een staat van ontlading in op het lang verbeide regeerakkoord. Alleen Kees van der Staaij, het product van een ouderwetse opvoeding, gunt het kabinet een 'faire kans'. Maar verder heeft iedereen zijn conclusies al getrokken over een kabinet dat nog niet eens beëdigd is. Ach, het hoort erbij, zei Ad Melkert in een ander verband. Maar je kunt je afvragen welke verbale middelen de oppositie nog ter beschikking staan nu ze Rutte III al hebben beticht van volksverlakkerij, beroving van ouderen en moord op de democratie. Wellicht menen ze met hun verontwaardiging de kiezer te behagen. Maar die kiezer weet het misschien best te waarderen dat vier partijen hun verantwoordelijkheid hebben genomen.